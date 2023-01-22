النصر يمنح الأسطورة رونالدو شارة القيادة

منح نادي النصر السعودي الأسطورة كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق في مباراته أمام الاتفاق، يوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ 14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن النادي السعودي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل ساعة من موعد المباراة المرتقبة، عن تواجد رونالدو في قائمة الفريق لأول مرة بعد انضمامه للفريق ديسمبر الماضي في صفقة تاريخية، لافتا إلى أن المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" سيحمل شارة القيادة.

مادة اعلانية

ويستقبل النصر ضيفه الاتفاق على أرضية ملعب "مرسول بارك"، ويحتل وصافة ترتيب المسابقة بـ 30 نقطة جمعها من 13 مباراة، فيما يأتي الاتفاق عاشرًا بـ 16 نقطة من عدد المباريات ذاته.

وغاب رونالدو، الذي انضم للنصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، عن مباراتين في الدوري للنادي بسبب إيقافه مباراتين بقرار من الاتحاد الإنجليزي.