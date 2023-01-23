أرتيتا: لا يوجد أفضل من الفوز المتأخر على يونايتد

بعيدا عن حصوله على بطاقة صفراء استمتع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بأمسية مثالية يوم الأحد بعد أن أكمل فريقه النصف الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفي رصيده 50 نقطة بعد الفوز 3-2 على مانشستر يونايتد.

وبفضل ثنائية إيدي نكيتياه وهدف من بوكايو ساكا، وهما من خريجي أكاديمية أرسنال، تحقق الفوز الذي وسع الفارق مجددا بين فريق أرتيتا المتصدر ومطارده مانشستر سيتي إلى خمس نقاط.

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وهذه أفضل بداية موسم للنادي في تاريخ الدوري الممتاز، ورغم تبقي مسافة طويلة حتى خط النهاية يزداد إيمان الفريق الشاب بقدرته على البقاء في القمة.

وليس بغريب أن يقول المدرب الإسباني "لا يوجد أفضل من ذلك"، مثمنا الانتصار المستحق على يونايتد الذي ابتعد الآن بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

وأضاف "انتصار عاطفي، الكثير من الشغف والجودة، لا يوجد أفضل من ذلك، بعد القمة (أمام توتنهام) فإن اللعب أمام هذا الفريق وبهذه الطريقة، خاصة الأداء في الشوط الثاني، أمر مذهل".

وتعافى أرسنال من صدمة هدف ماركوس راشفورد ثم تعادل يونايتد 2-2 بعد استغلال ليساندرو مارتينيز لخطأ من حارس الفريق المضيف آرون رامسديل، لكنه أنهى اللقاء بهيمنة.

وأظهر فريق أرتيتا نضجا هائلا في المراحل الأخيرة من اللقاء وضغط بشراسة على يونايتد.

وتابع المدرب "تحلينا بالهدوء والتصميم في نفس الوقت، تحكمنا في لحظات مهمة باللقاء ولم نشعر بالخوف، كنا نؤمن دائما بقدرتنا على الفوز. لعبنا بهدوء مناسب داخل منطقة الجزاء كثيرا لكن الكرة لم تسكن الشباك، لحسن الحظ نجحنا في النهاية".

ودفعت الطريقة التي فاز بها أرسنال غاري نيفيل نجم يونايتد السابق للقول إن أداء هذا الفريق يحيي ذكريات فرق عظيمة قادها أرسين فينغر.

وقال الظهير أولكسندر زينتشنكو، الخبير في حصد الألقاب مع سيتي في مواسم سابقة، إن مذاق الانتصار المتأخر أكثر روعة.

وأضاف "أحب هذا الفوز، شعور الفوز في آخر دقيقة وآخر ثانية لا يمكن وصفه، اليوم كان لا يصدق. احتاج لمشاهدة المباراة مجددا قبل النوم لأننا قضينا لحظات ساحرة".

وتوخى أرتيتا الحرص سريعا بعد ترشيح النقاد أرسنال لتحقيق اللقب لأول مرة منذ 2004.

وقال لاعب وسط أرسنال السابق "لا يوجد مؤشر على أننا الأوفر حظا، الفوارق صغيرة جدا في هذا الدوري، نستحق هذه المكانة بسبب الطريقة التي لعبنا بها، لكن يمكننا التحسن أكثر في العديد من

الأشياء".