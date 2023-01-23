انخفاض أسهم نادي يوفنتوس بعد خصم 15 نقطة

انخفضت أسهم نادي يوفنتوس بحوالي 10 بالمئة يوم الاثنين بعدما خصمت سلطات كرة القدم الإيطالية 15 نقطة من رصيده في إطار تحقيقات في صفقات انتقال، ما يوجه ضربة كبيرة لآمال الفريق الرياضية على المدى القصير وكذلك لسمعته.

وبات يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، يحتل المركز التاسع في المسابقة ويواجه مهمة صعبة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وقال النادي إنه سينتظر لمعرفة سبب العقوبة التي صدرت مساء يوم الجمعة، لكنه يخطط للطعن أمام محكمة رياضية أعلى لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وأوضح ماوريتسيو سكانافينو الرئيس التنفيذي الجديد ليوفنتوس في بيان مساء يوم الأحد "نحن نثق أننا في موقف قوي وسنواصل مسيرتنا".

ويخضع يوفنتوس لتحقيقات من السلطات الرياضية والقانونية لأسباب تتعلق بحساباته المالية.