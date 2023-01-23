كومان: سأكون "مختلفاً جداً" عن فان غال

أكد رونالد كومان الذي خلف مواطنه لويس فان غال على رأس الجهاز الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم منذ مطلع العام يوم الاثنين أنه سيكون مدربًا "مختلفًا جدًا" تكتيكيًا عن سلفه.

وقال المدافع الدولي السابق خلال مؤتمر صحافي في مدينة زايست في وسط البلاد إنه سيعتمد "العودة الى النظام القديم مع أربعة مدافعين وليس خمسة (كما في مونديال قطر 2022)"، مضيفًا "سأعمل بأفكاري وخبراتي".

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ولم يعتبر كومان (59 عامًا) أنه "من الضروري" إجراء مناقشة مع فان غال عند توليه المنصب.

وأضاف في هذا الصدد "لقد تحدثت إلى عدد من اللاعبين، ولا سيما حول النظام الذي سيتم وضعه. رأيهم مهم. بقي (فان غال) من دون هزيمة في 25 مباراة خلال منصبه. سيكون من المذهل أن أتمكن من تحقيق ذلك ولكن أريد تحقيقه بطريقة مختلفة. خلال المونديال، كانت هناك لحظات قلت فيها يحب أن يحصل تغيير".

خلال عهده الذي انتهى مع نهاية المونديال في ديسمبر الفائت، لم يخسر فان غال أي مباراة في الوقتين الاصلي والاضافي، إذ ودّعت هولندا من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام الارجنتين التي حققت اللقب.

ويعود كومان للمرة الثانية للإشراف على "الطواحين" بعد فترة أولى بين 2018 و2020 بلغ فيها نهائي دوري الامم الاوروبية 2019 ونجح في قيادتهم الى كأس أوروبا التي أقيمت في 2021. لم يشرف على المنتخب خلال البطولة القارية، إذ فضل الرحيل الى برشلونة الاسباني وحل فرانك دي بور بدلا من منه.

يطمح كومان الى قيادة هولندا الى ثاني لقب فقط في تاريخها بعد كأس أوروبا 1988 "دوري الأمم الاوروبية أو بطولة كبرى".

وبلغت هولندا نهائيات دوري الامم الاوروبية إلى جانب إسبانيا وايطاليا وكرواتيا والتي ستقام في يونيو المقبل، وتنتظرها التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024 ومونديال 2026 عندما ينتهي عقد كومان.