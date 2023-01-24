البولندي كيفيور يعزز دفاع أرسنال

أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المدافع البولندي الدولي ياكوب كيفيور في عقد طويل الأمد قادما من سبيزيا الإيطالي.
ورغم أن النادي الإنجليزي لم يكشف عن تفاصيل الصفقة فإن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها تزيد على 20 مليون جنيه إسترليني.
وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان "من الرائع انضمام ياكوب للفريق. إنه مدافع شاب متعدد المواهب أظهر بالفعل إمكانات وقدرات رائعة مع سبيزيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكذلك على المستوى الدولي مع بولندا".
وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى سبيزيا في أغسطس 2021 حيث شارك في 43 مباراة وكان أيضا ضمن المنتخب البولندي في كأس العالم في قطر وأضاف أرتيتا "سيضيف ياكوب القوة والجودة لدفاعنا. نرحب به وبعائلته في أرسنال ونتطلع للعمل معه".
وسيرتدي ياكوب القميص رقم 15 وسيبدأ على الفور التدريب مع زملائه الجدد في الفريق.
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