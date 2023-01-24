إمبولي يفاجئ إنتر ويهزمه على أرضه

أضاع نادي إنتر فرصة القفز إلى المركز الثاني في جدول الترتيب ولو مؤقتاً على حساب جاره ميلان، بخسارته منقوصاً على أرضه أمام إمبولي صفر-1 يوم الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

ودخل إنتر المباراة وهو يتخلّف بنقطة عن غريمه ميلان حامل اللقب، لكنه فشل في مسعاه للصعود إلى المركز الثاني خلف نابولي المتصدر.

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وتلقى إنتر ميلان ضربة موجعة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما طُرد مدافعه الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وتعقّدت الأمور لإنتر في الشوط الثاني، فتلّقت شباكه هدفا في الدقيقة 66 عندما حوّل الألباني نديم بايرامي تمريرة حاسمة إلى الشاب توماسو بالدانزي البالغ 19 عاماً، فسجّل هدفه الثالث هذا الموسم.

وبهذه الخسارة، بقي إنتر في المركز الثالث مع 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يحلّ ضيفاً على لاتسيو الثلاثاء، ويتساوى في النقاط مع روما الرابع.

وفي مباراة أخرى الاثنين أيضاً، تعادل بولونيا مع ضيفه كريمونيزي متذيل الترتيب 1-1.

وتقدّم الضيوف من ركلة جزاء أحرزها النيجيري ديفيد أوكيريكي (50)، غير أن كريمونيزي حُرم من فوزه الأول هذا الموسم عندما سجل الروماني فلاد شيريتشيس هدفاً في مرماه بالخطأ (55).

