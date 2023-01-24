بعد اعتزاله كرة القدم.. بيل يشارك في بطولة للغولف

أعلن الويلزي اريث بيل لاعب كرة القدم المعتزل حديثا مشاركته في بطولة للغولف في كاليفورنيا، والتي ستنطلق أول فبراير المقبل.

وكتب بيل عبر حسابه على إنستغرام "بكل سرور أعلن أنني سأشارك في البطولة... التي ستنطلق الشهر المقبل. لننطلق".

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ويتنافس عدد من اللاعبين المحترفين والهواة في البطولة التي تقام خلال الفترة 1-5 فبراير في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

واشتهر بيل بحبه للغولف في أوقات الراحة أثناء ممارسته كرة القدم بشكل احترافي.

وكان بيل (33 عاما) قد أعلن اعتزاله كرة القدم مطلع الشهر الجاري، بعدما قاد فريق لوس أنجليس إف.سي للفوز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين.

وبدأ بيل مسيرته في ساوثهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وقتها. وكان هذا النادي بوابة بيل البالغ من العمر 16 عاما وقتها لعالم كرة القدم الاحترافية قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير بعد ذلك بعام واحد.

وبعد ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقل بيل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها قدرتها وسائل إعلام بريطانية بقيمة 100 مليون يورو.

وساعد بيل منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2016 و2020 قبل أن يقود بلاده للظهور في كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 1958.