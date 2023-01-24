كين يعادل رقم هداف توتنهام التاريخي

عادل النجم هاري كين رقم جيمي غريفز الهداف التاريخي لنادي توتنهام، بعد أن سجل هدف الفوز 1 - صفر للفريق في شباك فولهام مساء يوم الاثنين في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، أمس الهدف رقم 266 له مع توتنهام ليقاسم جيمي غريفز صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام، وذلك بعد أن احتفظ غريفز برقمه منذ عام 1970.
وأعاد هاري كين فريق توتنهام إلى طريق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام أرسنال ومانشستر سيتي، ليرفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.
وتأجل انطلاق مباراة أمس لمدة 15 دقيقة لإتاحة الفرصة أمام وصول مزيد من المشجعين، بعد وقوع تعطل في عدة خطوط بمترو أنفاق لندن.
وكاد هاري كين أن ينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام، في الدقيقة 58 من مباراة أمس حيث اقترب من تسجيل الهدف الثاني لكن بيرند لينو حارس مرمى فولهام تصدى للكرة ببراعة.
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