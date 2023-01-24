تشافي: تعيين مانزانو لمباراة سوسييداد لا يعكر مزاجنا

أكد تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه لا توجد مشكلة مع تولي الحكم خيل مانزانو إدارة مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد يوم الأربعاء في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا.

وكان مانزانو هو من أدار مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري في نوفمبر وأشهر البطاقة الحمراء في وجه روبرت ليفاندوفسكي قبل أن يذكر في تقريره أن المهاجم البولندي قام بإيماءة أثناء مغادرته للملعب، والتي بسببها تلقى ليفاندوفسكي عقوبة الإيقاف 3 مباريات.

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وخلال حديثه عن المباراة أمام سوسيداد، أبدى تشافي ارتياحه بشأن مشاركة هداف الفريق في المباراة التي يديرها مانزانو.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء: لا توجد مشكلة. سندعها تمر دون ملاحظة. نتمنى أن تكون مباراة ممتعة. روبرت لاعب محترف ويعلم ماهية المباراة، التي يمكننا السيطرة عليها، دائما أقول للاعبين أن ينسوا الحكم. إنه موقف لا يمكننا السيطرة عليه. هذا لن يعكر مزاجنا".

وعقب الفوز بهدف نظيف على خيتافي يوم الأحد، لم يتلق مرمى برشلونة سوى 6 أهداف فقط في 17 مباراة بالدوري، وأثنى تشافي على مارك أندريه تير شتيغن على دوره في ظهور الفريق بشكل جيد في الشق الدفاعي " مارك في مستوى مذهل، وفي أفضل فتراته، وهو يذكرني بتير شتيغن في أول عام له. يقدم لنا الكثير ويصنع الفارق لمصلحتنا، نولي أهمية لدفاعنا ونتدرب كثيرا، وهذا يؤتي ثماره في الدوري في هذه الحالة".

ومع تبقي أسبوع واحد على نهاية فترة الانتقالات الشتوية، يبدو أن تشافي استبعد رحيل فرانك كيسي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال على سبيل الإعارة خارج كامب نو.

وشارك لاعب ميلان السابق في مباراتين كأساسي مع برشلونة هذا الموسم، ولكنه قدم عرضا جيدا في مباراة برشلونة السابقة في كأس ملك إسبانيا أمام كويتا، حيث سجل هدفا وصنع هدفين.

وأوضح تشافي: لم أدرس أبدا رحيل كيسي. هو لاعب يعطينا الكثير من البدائل في طريقة لعبنا.

وحول النوايا العامة للفريق فيما يتعلق بسوق الانتقالات، أكد تشافي: "توقعت أن يكون هادئا. أنا سعيد بالفريق، ولا يوجد شيء جديد، رغم أنني لا استبعد أي شيء"