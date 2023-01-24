"تسريبات" تسقط صديق نوير من بايرن ميونخ

أقال نادي بايرن ميونخ الألماني مدرب حراس الفريق الأول توني تابالوفيتش على خلفية تسريبات تتعلق بالطاقم الفني للنادي الألماني لصديقه المقرب وحارس المرمى مانويل نوير.

وأعفى النادي الألماني توني تابالوفيتش مدرب الحراس من مهامه بسبب تسريبه محادثات بين أفراد الطاقم الفني للاعبين بالإضافة إلى اختلافات عدة كانت بينه وبين يوليان ناغلسمان المدرب الشاب.

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وكان النادي الألماني أعلن يوم الثلاثاء تعيين توم شتارك مدربا لحراس الفريق الأول خلفا لتابالوفيتش بعد أن أتت إقالته بشكل فوري بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبحسب التقارير فإن يوليان ناغلسمان مدرب الفريق الأول وتابالوفيتش كانا دائما على اختلاف وصولا إلى اللحظة التي قرر فيها مدرب لايبزيغ السابق الاستغناء عن توني.

وأشرف تابالوفيتش، 42، على حراسة مرمى بايرن ميونخ منذ 2011 كما كان دائما يُرى بأنه السبب الرئيسي في تكوين من يعد أفضل حارس مرمى في العالم والذي سبق وأن استدعاه بطل كأس العالم 2014 إلى زواجه واختياره إشبينا إلا أن هذه الصداقة كانت سببا في إطاحة توني بعد وصول التسريبات للاعبين.

وبحسب "بيلد" الألمانية فإن ناغلسمان لاحظ منذ مطلع الموسم الماضي بأن المحادثات الخاصة بين مدربي الفريق يتم تسريبها لنوير أولا الذي يوصلها بدوره للاعبين، كما أن تابالوفيتش كان دائم الاختلاف مع هيكل النادي عموما ولمدة طويلة خاصة وأن بيان إقالته لم يخفي ذلك.

وجاء في بيان بايرن ميونخ: كمدرب حراس توني كان أحد المساهمين في نجاحات بايرن ميونخ في الأعوام الأخيرة ونشكره على ذلك، الاختلافات في طريقة العمل معاً أجبرتنا على الذهاب في طرق مختلفة، نتمتى لتوني تابالوفيتش حظا جيدا في المستقبل".

وودع نوير صديقه المقرب برسالة دافئة كتب فيها: عزيزي توني، اليوم هو نهاية حقبة في بايرن ميونخ، فبعد 11 عاما ونصف العام ليس فقط كعلامة في حراسة المرمى الحديثة بل كشخص رائع يغادر النادي. الجميع، ليس فقط في ميونخ يعلمون أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدونك، لقد جعلتني حارس مرمى أفضل وأن أصل بحراستي إلى مستويات جديد، سأفتقدك.