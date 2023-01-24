وكيل أعمال شكرينيار يكشف مصيره

لن يمدّد المدافع السلوفاكي الدولي ميلان شكرينيار عقده مع إنتر ميلان الإيطالي بحسب ما كشف مدير أعماله في ظل تكهنات حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلّق روبرتو سيستيتشي يوم الاثنين في حديث تلفزيوني على تكهنات رحيل شكرينيار الذي نال أول بطاقة حمراء في خمسة مواسم ونصف مع إنتر، بعد طرده خلال الخسارة ضد إمبولي (0-1) "أبلَغْنا النادي بالفعل ان شكرينيار لن يمدّد عقده ونشعر بحرية التفاوض مع أندية أخرى".

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تابع وكيل قلب الدفاع الذي ينتهي عقده مع الفريق اللومباردي بعد خمسة أشهر "إنتر هو من وضعه في سوق الانتقالات الصيف الماضي. لم يكن قرار اللاعب. هذا الخيار أدى الى تفاوض بين إنتر وباريس سان جيرمان. لقد تم إبلاغنا بذلك. في لحظة معينة، توقفت المفاوضات، قبلنا بذلك، اللاعب أيضاً، باحترافية واحتراماً لعقده".

ويحمل شكرينيار (27 عاماً و58 مباراة دولية) ألوان إنتر منذ 2017 قادماً من سامبدوريا، فيما استهل مشواره محلياً مع جيلينا.