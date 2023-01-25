أرتيتا: "سباق الدوري" لا يفسد صداقتي مع غوارديولا

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، يوم الأربعاء، أن المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر سيتي هذا الموسم لن تؤثر على صداقته مع بيب غوارديولا مدرب سيتي.

وعمل أرتيتا، وهو لاعب وسط سابق، مساعدا لغوارديولا في سيتي بين عامي 2016 و2019 قبل أن يتولى زمام الأمور في أرسنال مدربا خلفا لأوناي إيمري.

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ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، بفارق خمس نقاط أمام سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب 20 مباراة. ويتواجه الفريقان في ملعب الاتحاد في الدور الرابع من كأس الاتحاد يوم الجمعة.

وبسؤاله عن شعوره بشأن التنافس مع غوارديولا في الدوري وكأس الاتحاد، أبلغ أرتيتا الصحفيين "دائما ما كنت آمل أن يحدث هذا يوما ما وقد حدث هذا الموسم، بالطبع لن يغير علاقة الصداقة، ومدى أهميته (غوارديولا) في حياتي وأهميته في مهنتي".

وأضاف "كلانا يريد الفوز والدفاع عن مصالح نادينا على أكمل وجه. دائما ما كان الوضع بهذه الصورة منذ البداية".

واعتبر أرتيتا، الذي قاد أرسنال للفوز بكأس الاتحاد موسم 2019-2020 أن الفوز بمباراة الجمعة سيمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة وقال "بطريقة ما ستحدد موسمنا...نعم لأننا إذا فزنا يوم الجمعة سنتقدم إلى الدور المقبل على العكس منهم".

وأضاف "إنها بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا والفوز سيحدد هذه اللحظة بالتأكيد، كما أنها ستمنحنا فرصة لمحاولة المضي قدما والفوز باللقب".

وتابع "إنه اختبار كبير أمام أفضل فريق في العالم في رأيي. أتطلع له. سيخبرنا بالكثير عن مستوانا".