أنشيلوتي: نمر بمرحلة انتقالية

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن فريقه يمر بمرحلة انتقالية، مضيفا أن التعامل مع توقعات وطموح لاعبيه يشكل جزءا كبيرا من عمله هذا الموسم.

وعقب رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد واقتراب لوكا مودريتش (37 عاما) وتوني كروس (33 عاما) من الأمتار الأخيرة لمسيرتهما في الملاعب، صنع أنشيلوتي توليفات بين لاعبي تشكيلته مقارنة بالموسم الماضي الذي فاز فيه ريال مدريد بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

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ومع ذلك يواجه المدرب الإيطالي معضلة في الاختيار قبل مواجهة ريال مدريد لأتلتيتكو مدريد في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا يوم الخميس، بينما لا يزال أوريلين تشواميني يتعافى من إصابة في الساق.

فإما أن يدفع بمودريتش وكروس أو يواصل إيمانه بداني سيبايوس وإدواردو كامافينغا الثنائي الذي شارك مؤخرا في الفوز على أتلتيك بلباو وفياريال، وساعد الفريق في مواصلة مطاردة برشلونة متصدر ترتيب الدوري.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء "نمر بمرحلة انتقالية مع الفريق الأول وعلى الجميع إدارك ذلك. الأمر مزيج من تفهم أصحاب الخبرة وتحلي الشباب بالصبر. في الموسم الماضي كانت هذه العقلية ضرورية بالنسبة لنا للحفاظ على الأجواء جيدة في غرفة خلع الملابس لأن الجميع أدرك أن هذا أفضل شيء للفريق".

واتفق أنشيلوتي على أن هذه الوحدة كانت المفتاح لفوز ريال مدريد بالألقاب لكنه قال إنه لن يكون من السهل التغلب على أتلتيتكو الذي يمر بصحوة.

وقال المدرب "نواجه خصما مميزا في مباراة مميزة يوم الخميس. إنها فرصة مهمة ونحن نريد الفوز باللقب. أتلتيكو منافس رائع والانتصار عليه صعب دوما. ما أستطيع قوله إن هذه ليست مجرد مباراة... بل هي مباراة خاصة وستكون ممتعة".

ورد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو على تلك المجاملة لكنه قال إن فريقه سيكون أقوى في الهجوم مما كان عليه قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم، وأكد جاهزية كل اللاعبين عدا ماركوس يورنتي لاعب الوسط المصاب.

وقال سيميوني "أرى أن الفريق أصبح أفضل منذ العودة من كأس العالم، مع وجود خيارات هجومية أكثر لتشكيل الخطورة والعمل بشكل رائع كمجموعة".