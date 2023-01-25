بسبب "التزلج".. بايرن يفاوض نوير على خفض راتبه

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ذكر تقرير إعلامي يوم الأربعاء أن بايرن ميونخ يناقش مع مانويل نوير احتمالية تقليص راتبه بعد أن تأكد غياب الحارس الدولي لنهاية الموسم بعدما أصيب بكسر في قدمه أثناء التزلج.
وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن لم يخف استياءه من قائد الفريق بعدما خاطر بالتزلج بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
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واضطر النادي للتعاقد مع الحارس يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 8 ملايين يورو ليلعب بدلا من نوير، ويبدو أنهم يريدون استرداد بعض الأموال من خلال معاقبة نوير.
ونقلت تصريحات عن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن قال فيها: "دائما ما نناقش هذه المسائل مع اللاعب نفسه".
وتعادل بايرن ميونخ، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، في أول مباراتين خلال العالم الجاري 1 - 1 وكان سومر هو حارس المرمى.
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