دوري الأمم: قمة بين إسبانيا وإيطاليا.. وهولندا تواجه كرواتيا

أفرزت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم التي سحبت يوم الأربعاء مواجهة هولندا مع كرواتيا وإسبانيا مع إيطاليا في يونيو المقبل في هولندا.

وتفتتح هولندا، مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف النهائي في روترادم يوم 14 يونيو أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي إسبانيا مع إيطاليا في انشخيده.

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وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 18 منه في انشخيده والنهائي في اليوم عينه في روتردام.

وكانت فرنسا حاملة اللقب أقصيت من دور المجموعات، بعد حلولها وراء كرواتيا والدنمارك بفوز يتيم في ست مباريات، لكنها عوّضت ببلوغها نهائي مونديال 2022 عندما خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وانطلقت هذه البطولة عام 2018 لتحلّ بدلاً من المباريات الودية التقليدية للمنتخبات الوطنية.

يحصد الفائز كأسا ويحجز ثلاثة منتخبات عبرها بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختام التصفيات الاعتيادية.

والتقت هولندا، الوحيدة لم تخسر في دور المجموعات، مع كرواتيا مرتين حيث اقتسمتا الفوز، فيما فازت إيطاليا على إسبانيا 11 مرة وخسرت 12 مرة وتعادلتا في 16 مواجهة.

وكانت إسبانيا فازت على إيطاليا 2-1 في نصف نهائي 2021، قبل أن تخسر أمام فرنسا في المباراة الحاسمة.

وأحرزت البرتغال لقب النسخة الأولى من المسابقة على حساب هولندا 1-0 وفرنسا الثانية أمام إسبانيا 2-1.