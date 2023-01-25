سيميوني يقترح إلغاء الأشواط الإضافية

يعتقد المدرب الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني أن مباريات الكأس يجب أن تذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادل الفرق في الوقت الأصلي، دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

وتفرض غالبية بطولات خروج المغلوب في الوقت الحالي اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة في حال التعادل قبل الاحتكام الى ركلات الترجيح في حال استمراره لتحديد المتأهل أو البطل.

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وأوضح سيميوني في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء عشية مواجهة جاره مضيف ريال مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس "إنه موقف (ركلات الترجيح) في المباراة يجب أن نذهب إليه مباشرة وألا نذهب لوقت إضافي على ما أعتقد، هناك بالفعل الكثير من وقت اللعب".

وشهدت مباراتا نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية اللتان أقيمتا في السعودية مطلع الشهر الحالي، اللجوء إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث تغلب ريال مدريد وبرشلونة على فالنسيا وريال بيتيس على التوالي.

وكان مدرب ريال بيتيس التشيلي مانويل بيليغريني اشتكى من اضطرار فريقه الى لعب وقت إضافي، وقال "مع الوتيرة العالية التي تُلعب بها (المباريات) الآن، لا ينبغي أن يكون هناك وقت إضافي، بالنظر إلى السرعة التي نلعب بها اليوم، فإننا نطلب الكثير من اللاعبين عندما نرغمهم على خوض الاشواط الاضافية".