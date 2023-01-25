فوز قاتل لدورتموند على ماينز

واصل بوروسيا دورتموند نتائجه الجيدة عقب استئناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) منافساتها بعد العطلة الشتوية، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 - 1 على مضيفه ماينز يوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 31 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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في المقابل، توقف رصيد ماينز، الذي غاب عن طريق الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي في المسابقة، عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر ماينز بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع الكوري الجنوبي لي جاي سونغ في الدقيقة الثانية، لكن سرعان ما تعادل دورتموند في الدقيقة الرابعة بواسطة النرويجي يوليان رايرسون.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1 خطف دورتموند النقاط الثلاث، بعدما أحرز نجمه الأميركي الشاب جيوفاني ريينا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان دورتموند حقق فوزا مثيرا أيضا 4 - 3 على ضيفه أوغسبورغ، في مستهل مشواره في المسابقة التي استأنفت فعالياتها بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب إقامة نهائيات كأس العالم بقطر والعطلة الشتوية.