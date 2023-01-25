كيميتش ينقذ بايرن من الخسارة أمام كولن

أنقذ جوشوا كيميتش فريقه بايرن ميونخ حامل اللقب من خسارة وشيكة ومنحه التعادل امام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90 يوم الثلاثاء، وذلك ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 36 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتقدم للمركز الثاني موقتاً بفوزه الكبير على شالكه 6-1 في وقت السابق اليوم. في حين يتواجه اينتراخت فرانكفورت الثالث مع فرايبورغ الخامس مع 30 نقطة لكل منهما، ويلعب أونيون برلين الرابع بالرصيد ذاته أيضاً مع فيردر بريمن يوم الاربعاء ويحتل كولن المركز العاشر مع 21 نقطة.

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وسجّل الدولي التونسي إلياس السخيري الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر هدف السبق لكولن في الدقيقة الرابعة وبعد ضغط كبير، سجل كيميتش هدف التعادل لبطل المانيا في المواسم العشرة الأخيرة (90).

وفشل العملاق البافاري للمباراة الثانية تواليًا منذ استئناف مباريات الدوري الماني عقب انتهاء العطلة الشتوية التي تلت منافسات مونديال 2022، في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في المرحلة السابقة امام لايبزيغ بالنتيجة ذاتها.

وخاض بايرن اللقاء من دون عدد من نجومه في مقدمهم الحارس المخضرم مانويل نوير الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، إضافة الى السنغالي ساديو ماني والفرنسي لوكاس هيرنانديز.

وباغت كولن خصمه القوي بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر اللقاء بعدمعمعة داخل المنطقة البافارية اثر ركلة ركنية، فضرب جوليان شابو الكرة برأسه لتصل الى قدمي السخيري الذي تابعها داخل المرمى.

واستحوذ بايرن على الكرة بنسبة 80 في المئة بحثاً عن ادراك التعادل، الا انّ جميع محاولاته باءت بالفشل، قبل ان ينقذه الدولي كيميش بتسديدة صاروخية في الزاوية البعيدة (90).

وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني موقتاً بفوزه الساحق على مضيفه شالكه 6-1.

وتألق لاعب الوسط الاسباني داني أولمو في صفوف لايبزيغ بتسجيله هدفًا (83) وتمريره كرتين حاسمتين، فيما تناوب على تسجيل الاهداف الخمسة الأخرى كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدفين (7 و44)، بنيامين هنريش (15)، تيمو فيرنر (45+2) والدنماركي يوسف بولسن (89). فيما سجل هدف شالكه الوحيد الياباني سويشيرو كوزوكي (56).

ولم يخسر لايبزيغ في مبارياته الـ 15 الاخيرة في جميع المسابقات، وتحديداً منذ 22 سبتمبر الماضي، حيث فاز في 12 وتعادل في ثلاث.

افتتح سيلفا التسجيل بعد سبع دقائق، بعدما تجاهل زميله فيرنر المنفرد والعائد الى التشكيلة الاساسية بعد غيابه بسبب الاصابة التي ابعدته ايضا عن مونديال قطر نهاية العام الماضي، في هجمة مرتدة للايبزيغ قبل ان يسدّد كرة بعيدة في المرمى.

وسجّل الضيوف مجدداً من هجمة مرتدة بعد ثماني دقائق، بفضل تمريرة أولمو الى هنريش وسط مساحات فارغة كبيرة.

وكاد اولمو يسجّل بنفسه بعد تسديدة قوية ابعدها حارس شالكه اليكس شوولو قبل ان يتابعها سيلفا بسهولة داخل المرمى (44).

وسجل فيرنر الهدف الرابع لفريقه في الوقت بدل عن الضائع من الشوط الاول، بعدما تابع عرضية اولمو (45+2).

وقوبل شالكه متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط والمهدد بالهبوط بصيحات الاستهجان من جماهيره مع دخوله الى غرفة تبديل الملابس وتمكن أصحاب الارض من تسجيل هدف الشرف بفضل كوزوكي في مستهل الشوط الثاني (56) الا انّ لايبزيغ سرعان ما اكد قبضته على المباراة بهدفين عبر أولمو (83) وبولسن (89).

وحقّق فولفسبورغ فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه هرتا برلين 5-صفر.

وواصل فولفسبورغ سعيه للاقتراب من المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا اذ يحتل المركز السادس برصيد 29، فيما بقي هوفنهايم في المركز السابع عشر بـ 14 نقطة.

كما انتزع هوفنهايم تعادلا قاتلاً امام شتوتغارت 2-2 ويحتل هوفنهايم المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، فيما يقبع شتوتغارت في المركز الرابع عشر بـ 16.