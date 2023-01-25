مدير بايرن ميونخ: تصرف غنابري "هاو"

انتقد المدير الرياضي في نادي بايرن ميونخ الألماني المهاجم الدولي سيرج غنابري، بسبب تصرفه "الهاوي" بعد حضوره أسبوع الموضة في باريس خلال يوم راحة، معتبرا أن لقب الدوري على المحك بعد تعادلين متتاليين للفريق البافاري.

وسافر غنابري إلى باريس بعد تعادل بايرن خارج أرضه ضد لايبزيغ 1-1 يوم الجمعة، ونشر صوراً من رحلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وردّ مدير النادي البوسني حسن صالحميدجيتش بعد التعادل الثاني توالياً على أرض كولن 1-1 يوم الثلاثاء والذي استُبدل خلاله غنابري بين الشوطين في ما اعتبره المدرب يوليان ناغلسمان رغبة في منح الفريق "نسمة هواء نقية".

اعتبر صالحميدجيتش أن المهاجم الدولي ليس مركزاً بما يكفي "هذا تصرف هاو، وهذا بالضبط ما لا يفعله بايرن ميونخ، المرح في مكان ما عندما تحصل على يوم راحة"، ملمحاً إلى إمكانية توجيه عقوبات لمهاجم أرسنال الإنجليزي السابق.

تابع لاعب الوسط السابق "يوم الإجازة مخصص للراحة حتى تتمكّن من الردّ بقوة في المباراة التالية. سنتحدث عن ذلك يوم الأربعاء. بالطبع هناك ضرورة للتحدث".

وكان غنابري (27 عاماً) محط انتقادات في وسال الإعلام الألمانية. قال مدربه ناغلسمان يوم الاثنين إنه لم ينتهك القوانين لكنه بحاجة "لتقديم الأجوبة (على الانتقادات) في أرض الملعب".

ورأى صالحميدجيتش يوم الثلاثاء أن فريقه بحاجة لرفع مستوى التحدي، بحال أراد التتويج للمرة الحادية عشرة تواليا بلقب البوندسليغا "يجب أن ندرك أن البطولة الآن على المحك".

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ في منتصف مشوار الدوري، وكان على وشك خسارته الثانية هذا الموسم، لولا تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة للدولي يوزوا كيميش في الوقت القاتل أمام كولن.

ويلتقي بايرن مع أينتراخت فرانكفورت الثالث في مباراة قوية السبت على ملعبه أليانز أرينا في المرحلة الثامنة عشرة، الأولى من دور الإياب، علماً أن مواجهة نارية تنتظره منتصف فبراير المقبل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.