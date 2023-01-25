نيوكاسل يضع قدماً في النهائي بهزيمة ساوثهامبتون

وضع نيوكاسل قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه ساوثهامبتون 1-صفر يوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجّل نيوكاسل هدف الفوز في الدقيقة 73 عن طريق البرازيلي جويلنتون.

مادة اعلانية

واعتقد ساوثهامبتون انّه ادرك التعادل بعدها بدقيقتين عن طريق ادام ارمسترونغ، الا انّ فرحة اصحاب الارض لم تدم طويلا بعدما الغى حكم الفيديو المساعد "في آيه ار" الهدف بداعي لمسة يد (75) وشهدت المباراة طرد قلب دفاع ساوثمبتون الكرواتي دويي كاليتا- كار بعد نيله بطاقتين صفراويين (86).

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في 31 الشهر الحالي.

وقام نيوكاسل بسلسلة تعاقدات لرفد صفوفه، فتمكن هذا الموسم من المنافسة بقوة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن ارسنال المتصدر وست نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

وانهى نيوكاسل، الساعي للتأهل إلى أوّل نهائي له منذ عام 1999، الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.

وينافس نيوكاسل بقوة للتأهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا الذي غاب عنها منذ موسم 1998-99.

وكان ساوثهامبتون فجّر اكبر مفاجآت كأس الرابطة عندما أقصى مانشستر سيتي بطل انجلترا من الدور ربع النهائي بفوزه عليه 2-صفر وفي حال تأكيد فوزه ايابا، سيقابل نيوكاسل الفائز بين نونتغهام فورست ومانشستر يونايتد اللذين يلتقيان ذهابا يوم الاربعاء.

ويطمح نيوكاسل ان يحرز لقبه الاول "الكبير" منذ قرابة 68 عامًا عندما تُوج بلقب كأس إنكلترا عام 1955.