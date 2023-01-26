برشلونة يعبر سوسييداد ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

بلغ برشلونة الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية.

وسجل عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 52 وشهدت المباراة تعرض بريس منديز لاعب سوسيداد للطرد في الدقيقة 40.