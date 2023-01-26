برشلونة يعبر سوسييداد ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

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بلغ برشلونة الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية.
وسجل عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 52 وشهدت المباراة تعرض بريس منديز لاعب سوسيداد للطرد في الدقيقة 40.
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