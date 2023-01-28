إنتر يقلب النتيجة على كريمونيزي بثنائية لاوتارو

وضع القراءة
100% حجم الخط
قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه كريمونيزي إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع تورينو 2-2.
وتقدم كريمونيزي بهدف سجله ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 11 وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 21 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 65.
مادة اعلانية
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.
اقرأ أيضاً
-
الصحفي الإيطالي بيانكين: لياو ولاوتارو سيكونان الأبرز في "السوبر"فيديو الرياضة
-
لاوتارو يقود إنتر للفوز على هيلاس فيرونافاز إنتر ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا 1- صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد ... رياضة عالمية
-
وكيله: لاوتارو تأثر بهدفي السعوديةكشف أليخاندرو كاماتشو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز أن مهاجم الأرجنتين تلقى مسكنات ألم قوية حقنا في الكاحل ليتمكن من اللعب بكأس العالم الحالية، مشيراً ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية