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لاوتارو أمام كريمونيزي

إنتر يقلب النتيجة على كريمونيزي بثنائية لاوتارو

ميلان - د ب أ
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قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه كريمونيزي إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع تورينو 2-2.

وتقدم كريمونيزي بهدف سجله ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 11 وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 21 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 65.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.

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