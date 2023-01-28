إنتر يقلب النتيجة على كريمونيزي بثنائية لاوتارو

قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه كريمونيزي إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع تورينو 2-2.

وتقدم كريمونيزي بهدف سجله ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 11 وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 21 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 65.

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ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.