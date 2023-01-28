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أوناحي بوفال
أوناحي "رقم 8" تألق مع المغرب في المونديال

مرسيليا يتوصل إلى اتفاق لضم أوناحي

باريس - أ ف ب
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أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، السبت، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع أنجيه لضم لاعب الوسط الدولي المغربي عزّ الدين أوناحي بشكل نهائي.

ولم يذكر مرسيليا قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عامًا، الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وساهم في وصوله المفاجئ إلى نصف النهائي.

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