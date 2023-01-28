منتخب المغرب يواجه بيرو ودياً في مدريد

تأكد يوم السبت أن المنتخب المغربي لكرة القدم، الفائز بالمركز الرابع في كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر، سيواجه نظيره منتخب بيرو وديا في مارس المقبل.

وأوضح الحساب الرسمي لمنتخب بيرو بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم السبت أن الفريق سيلتقي نظيره المغربي في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 28 مارس المقبل.

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وكان المنتخب المغربي، تحت قيادة المدير الفني وليد الركراكي، قد حقق إنجازا غير مسبوق، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم.

وينتظر أن يخوض المنتخب المغربي أكثر من مباراة ودية استعدادا لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقررة في كوت ديفوار في يناير وفبراير 2024.