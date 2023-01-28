مورينيو: نابولي حسم لقب الدوري الإيطالي

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إن نابولي حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفعل، إذ يتصدر المسابقة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين يوم الأحد.



ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، بفارق 12 نقطة أمام حامل اللقب ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يأتي لاتسيو ثالثا برصيد 37 نقطة. ويحتل روما المركز الخامس برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف.



وقال مورينيو إن نابولي يمكنه توقع مباراة صعبة عندما يستضيف روما يوم الأحد.



وأبلغ مورينيو الصحافيين، يوم السبت: أقول إن نابولي حسم بالفعل لقب الدوري عن جدارة، لذا أهنئهم.



وأضاف: إنه فريق ممتاز يقوده مدرب رائع ويبتعد بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ولا يمكن لأحد أن يخيفه. اللقب من نصيبه. إذا سألتني ‭'‬هل سيخلي روما الطريق لهم؟‭'‬ فسأقول لا، سنذهب إلى هناك في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية لكن هذا لا يغير واقع أنهم حسموا بالفعل اللقب.



وقال مورينيو إن نيكولو زانيولو سيبقى في النادي رغم أن الجناح كشف علانية نيته الرحيل عن فريق العاصمة.



وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) أن بورنموث الإنجليزي قدم عرضا بقيمة 30 مليون يورو (32.60 مليون دولار) للتعاقد مع لاعب روما، لكنه رفض.



وقال مورينيو: يخبر الجميع بأنه لم يعد يرغب في ارتداء قميص روما، لكن لسوء الحظ. يبدو أنه سيبقى. أقول لسوء الحظ لأن اللاعب كشف عن رغبته في الرحيل منذ شهر. إذا أخبر لاعب الجميع بأنه لم يعد يريد ارتداء قميص روما، فعلي أن أقول للأسف. الوضع المثالي أن يكون اللاعب سعيدا. قلت إنني أتوقع استمراره، لكن في ضوء المعطيات الحالية، علي أن أضيف كلمة للأسف إلى هذه العبارة.

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