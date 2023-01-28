مورينيو يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي

ذكر تقرير إخباري أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي لكرة القدم، يرغب في العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مورينيو يأمل في العودة للعمل بإنجلترا في الموسم المقبل ،في ظل إحباطه من افتقاد الدعم المالي في روما.
وأشارت الصحيفة إلى أن العودة لتدريب تشيلسي للمرة الثالثة ربما تكون بمثابة سيناريو مثالي لمورينيو، حيث كشف ممثلوه عن أنه سيكون متحمسا لتدريب الفريق اللندني في حال أتيحت الفرصة أمامه لذلك.
ويأتي ذلك رغم أن نادي تشيلسي أبدى دعمه لمديره الفني الحالي غراهام بوتر.
ولا تزال زوجة مورينيو وأبناؤه يعيشون في لندن، ودائما ما كان المدرب البرتغالي يفضل العمل في إنجلترا على غيرها.
وقاد مورينيو فريق روما للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، ويحتل الفريق حاليا المركز الخامس في الدوري الإيطالي، لكنه ربما يفتقد المقومات الكافية للمنافسة على اللقب.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن منصب المدير الفني لفريق وست هام قد يكون شاغرا في وقت قريب في ظل معاناة ديفيد مويس.
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