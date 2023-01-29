تشافي : بيدري أحد أفضل اللاعبين في العالم

قال تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إن بيدري يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه.

وشارك بيدري "20 عاما" في مباراته رقم 100 مع برشلونة يوم السبت، وقاد برشلونة للفوز على جيرونا بتسجيله الهدف الوحيد للقاء، ليحقق برشلونة انتصاره الثامن في آخر تسع مباريات.

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هذا الفوز، حعل برشلونة يقفز لقمة الترتيب بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد، الذي يمكنه تقليص الفارق لثلاث نقاط عندما يواجه ضيفه ريال سوسيداد، صاحب المركز الثالث، يوم الأحد.

وسجل بيدري أهدافا بنسبة 7ر72 % من تسديداته على المرمى (8 / 11) منذ تعيين تشافي- وهي أعلى نسبة لأي لاعب سجل ستة أهداف على الأقل في هذه الفترة- وأشاد مدرب برشلونة باللاعب الإسباني الدولي.

وقال :إنه بالفعل يصنع فوارق كبيرة في المباريات، وإذا أضفت أيضا الأهداف والتمريرات الحاسمة، فنحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في مركزه وهو مازال يبلغ 20 عاما.

وأضاف :مازال لديه الكثير من العمل في التمريرة الأخيرة. ولكن ليس بيدري فقط، أيضا جافي، وفرينكي دي يونغ، وسيرخيو بوسيكتس، وفرانك كيسي، عندما يلعب.

ولم يكن برشلونة في أفضل مستوياته أمام جيرونا، الذي فشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات بالدوري أمام برشلونة، ويريد تشافي من لاعبيه أن يكونوا أكثر جرأة في المواقف الهجومية.

وأضاف :مازلنا نفتقد الجرأة في الهجوم. نعطي التمريرات الصحيحة، ولكنها ليست تمريرات حاسمة. يجب أن نسدد من خارج منطقة الجزاء، وأن نبحث عن الكرات الجيدة، وأن نمرر كرات عرضية.

وأردف : لاعبو جيرونا وضعونا تحت ضغط وفاجأونا، ولكن في بعض الأحيان يجب أن يكون تفكيرنا خلاقا وأن نصنع المزيد.

وأوضح :الأداء الذي قدمناه في النصف الساعة الأول من الشوط الأول هو ما نريده، الانتصار والهدف جاء بفضل الضغط العالي.

وأكمل :أنا راض عن الانتصار، ولكن يجب أن ننتقد أنفسنا، ويجب أن نتطور في المواقف الهجومية.

وشارك بيدري كبديل لعثمان ديمبلي، الذي خرج مصابا، في الدقيقة 26، وأكد تشافي أن اللاعب الفرنسي الدولي سيتم فحصه لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وقال :في مباراة مثل هذه الأكثر أهمية ألا تخسر ديمبلي، حيث أنه أحد أفضل اللاعبين في المواقف الفردية وبالطبع إصابته أثرت على خططنا.

وأكمل :سيفحصوه وسنرى، ولكنه لاحظ شيئا ويبدو أن هناك إصابة في العضلة الرباعية. إنه لأمر مخزن لأنه لاعب مهم.

ويلتقي برشلونة مع مضيفه ريال بيتيس يوم الأربعاء المقبل.