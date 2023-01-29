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من لقاء ميلان وساسولو

ساسولو يعمق جراح ميلان بنتيجة قاسية

ميلان - د ب أ
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فاز فريق ساسولو على مضيفه ميلان 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف ساسولو غريغوري ديفريل في الدقيقة 19 وديفيد فراتسي في الدقيقة 22 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 30 وأرماند لوريونت في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وماتيو هنريك في الدقيقة 79.

في المقابل سجل هدفي ميلان أوليفييه جيرو وديفوك أوريغي في الدقيقتين 24 و81.

وتوقف رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

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