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طعن مدرب بعد مباراة كرة قدم في إسبانيا

طعن مدرب وإصابة 3 لاعبين في إسبانيا

العربية.نت
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كشفت تقارير إعلامية، يوم الأحد، عن تعرض أحد المدربين للطعن بشكل صادم بعد نهاية مباراة كرة قدم في إسبانيا، إضافة إلى إصابة ثلاثة لاعبين من فريقه.

وبحسب التقرير الذي نشرته "ذا صن" البريطانية، فإن مدرب نادي فيرغاس تعرض للطعن بعد مباراة فريقه ضد بيدرو هيدالغو بي، في إحدى مواجهات الدرجات بإسبانيا، وكانت المباراة قد انتهت حوالي الساعة الثامنة مساء، وعندما كان الفريق الزائر على وشك العودة، قفز أربعة أفراد إلى أرض الملعب بهدف الاعتداء على أعضاء فريق فيرغاس.

كان أحد المهاجمين يتجه إلى مهاجمة المعد البدني لفريق فيرغاس، لكن دانييل خوسيه ترافييسو، مدرب فيرغاس، تدخل لمنع الاعتداء، وطعن في يده.

كما تلقى لاعب من الفريق الزائر ضربة في رقبته واحتاج إلى عناية طبية، وذهب لاعبان آخران إلى مستشفى سانتا كاتالينا نتيجة لتلقيهما عدة ضربات متفاوتة.

وأوضحت التقارير أن سيارات الشرطة والإسعاف سرعان ما تواجدت في مكان الحادث، إلا أن المهاجمين الأربعة تمكنوا من الفرار دون أن تتعرف الشرطة عليهم.

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