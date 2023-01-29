كاسيميرو يتألق في فوز مانشستر يونايتد على ريدينغ

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه ريدينغ 3 -1، يوم السبت، ليتأهل إلى دور الستة عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو في الدقيقة 54، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 58.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة 66 سجل فريد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، فيما سجل أمادو ساليف مبينجي الهدف الوحيد لريدينغ في الدقيقة 72.