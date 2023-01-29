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من لقاء يوفنتوس ومونزا

مونزا يضرب يوفنتوس بثنائية

روما - د ب أ
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حقق مونزا مفاجأة كبيرة بفوزه على يوفنتوس 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي مونزا باتريك كيوريا وداني موتا في الدقيقتين 18 و39.

ورفع مونزا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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