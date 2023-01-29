مونزا يضرب يوفنتوس بثنائية

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حقق مونزا مفاجأة كبيرة بفوزه على يوفنتوس 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل هدفي مونزا باتريك كيوريا وداني موتا في الدقيقتين 18 و39.
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ورفع مونزا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
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