مونزا يضرب يوفنتوس بثنائية

حقق مونزا مفاجأة كبيرة بفوزه على يوفنتوس 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي مونزا باتريك كيوريا وداني موتا في الدقيقتين 18 و39.

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ورفع مونزا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.