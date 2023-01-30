ريال مدريد يصطدم ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك

سيصطدم ريال مدريد بغريمه برشلونة في مباراة قمة مرتقبة بقبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد سحب القرعة يوم الاثنين.



وسيلعب أتليتيك بيلباو أمام أوساسونا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للمسابقة.



وكان ريال قد شق طريقه لدور الثمانية بصعوبة بعد الفوز 3-1 على جاره أتلتيكو مدريد بعد وقت إضافي يوم الخميس، بينما تفوق برشلونة بهدف على ريال سوسييداد قبلها بيوم واحد.



وتأهل أوساسونا على حساب إشبيلية بينما انتصر بيلباو على فالنسيا في دور الثمانية.



وسيتحدد موعد ذهاب وإياب قبل النهائي في وقت لاحق في ظل ارتباط ريال مدريد باللعب في كأس العالم للأندية بالمغرب الأسبوع المقبل.

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