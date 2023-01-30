فالنسيا يعلن رحيل غاتوزو

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أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين فسخ عقد مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو "45 عاما" باتفاق متبادل بين الطرفين.
وأوضح النادي أن فورو غونزاليس "59 عاما" مدير الفريق سيتولى المسؤولية بشكل مؤقت.
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ويأتي فسخ العقد مع غاتوزو بعد هزيمة الفريق صفر - 1 أمام بلد الوليد يوم الأحد وتراجعه إلى المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإسباني.
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