فينيسيوس يضيع الفرص أمام سوسييداد.. ويبعد ريال مدريد عن برشلونة

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عاد ريال مدريد لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال سوسييداد، يوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.
وفشل نجوم الريال في استغلال جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، خاصة البرازيلي فينيسيوس، كما عجز لاعبو سوسييداد عن خطف هدف خلال الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
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وبذلك، بقي ريال مدريد، الذي حقق 3 انتصارات فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة التي توج بها الموسم الماضي، في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.
في المقابل، ارتفع رصيد سوسييداد، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة للمباراة السادسة على التوالي، إلى 39 نقطة في المركز الثالث.
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