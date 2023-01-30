يوفنتوس يطعن على قرار خصم 15 نقطة من رصيده

وضع القراءة
100% حجم الخط
قال يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم إنه سيتقدم بطعن إلى مجلس الضمان الرياضي المحلي على قرار خصم 15 نقطة من رصيده المتعلق بعقود انتقالات الفريق يوم الاثنين.
ونشرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أسباب الحكم بخصم 15 نقطة قائلة إن النادي أدين بارتكاب مخالفات خطيرة ومتكررة وطويلة الأمد.
وأوضح يوفنتوس في بيان أن الدوافع التي نشرتها المحكمة لا أساس لها وغير منطقية.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
مونزا يضرب يوفنتوس بثنائيةحقق مونزا مفاجأة كبيرة بفوزه على يوفنتوس 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل هدفي ... رياضة عالمية
-
انخفاض أسهم نادي يوفنتوس بعد خصم 15 نقطةانخفضت أسهم نادي يوفنتوس بحوالي 10 بالمئة يوم الاثنين بعدما خصمت سلطات كرة القدم الإيطالية 15 نقطة من رصيده في إطار تحقيقات في صفقات انتقال، ما يوجه ... رياضة عالمية
-
يوفنتوس يبدأ رحلة تعويض النقاط الـ15 بتعادل مع أتالانتاتعادل يوفنتوس 3-3 مع ضيفه أتلانتا في مباراة ممتعة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.وخاض فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أول مباراة منذ ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية