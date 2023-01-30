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يوفنتوس
صورة سابقة لجماهير يوفنتوس

يوفنتوس يطعن على قرار خصم 15 نقطة من رصيده

تورينو - رويترز
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قال يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم إنه سيتقدم بطعن إلى مجلس الضمان الرياضي المحلي على قرار خصم 15 نقطة من رصيده المتعلق بعقود انتقالات الفريق يوم الاثنين.

ونشرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أسباب الحكم بخصم 15 نقطة قائلة إن النادي أدين بارتكاب مخالفات خطيرة ومتكررة وطويلة الأمد.

وأوضح يوفنتوس في بيان أن الدوافع التي نشرتها المحكمة لا أساس لها وغير منطقية.

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