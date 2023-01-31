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النني محتفلا بهدفه في مرمى أوكسفورد

أرسنال يعلن غياب النني طويلاً بسبب الإصابة

لندن - رويترز
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أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعبه المصري محمد النني سيغيب طويلا بعدما خضع لجراحة لعلاج إصابة في ركبته اليمنى.

وقال أرسنال بموقعه على الإنترنت إن النني أصيب في المران وخضع لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب لفترة طويلة، لكنه لم يكشف عن فترة الغياب المتوقعة.

وأضاف النادي اللندني "سنعلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني بمجرد استكمال المراحل الأولى من التعافي".

وتابع "يقدم الجميع في النادي كل الدعم المطلوب لمحمد وسنعمل بجدية معه حتى يعود في أسرع وقت ممكن".

ولا يشارك النني (30 عاما) بانتظام مع أرسنال هذا الموسم، وظهر في ست مباريات فقط في الدوري الممتاز، وبمجموع 111 دقيقة فقط، وذكرت تقارير أنه كان في طريقه للرحيل قبل تعرضه للإصابة.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض مباراة إضافية.

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