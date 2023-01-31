إصابة في الكاحل تبعد إريكسن لفترة طويلة

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سيغيب كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابته في الكاحل، ما يوجه ضربة لآمال النادي في الفترة المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واستبدل اللاعب الدنمركي، البالغ عمره 30 عاما، خلال فوز يونايتد 3-1 على ريدينغ يوم السبت الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خطأ من المهاجم آندي كارول.
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وكشف النادي في بيان اليوم الثلاثاء "من المرجح أن يغيب حتى قرب نهاية أبريل أو بداية مايو".
وشارك إريكسن في 31 من 32 مباراة ليونايتد في كل المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين وقدم تسع تمريرات حاسمة.
والتحق لاعب الوسط بيونايتد في انتقال مجاني الصيف الماضي قادما من برينتفورد، حيث أعاد إحياء مسيرته بعد تعرضه لأزمة قلبية في أرض الملعب أثناء بطولة أوروبا في يونيو 2021.
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