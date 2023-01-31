بايرن يتعاقد مع كانسيلو بنظام الإعارة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه ضم البرتغالي الدولي جواو كانسيلو بعقد إعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

ويتضمن العقد بندا يتيح لبايرن ميونخ ضم اللاعب بعقد نهائي في الصيف وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة :"جواو لاعب نفكر فيه منذ فترة لأننا نقدر إمكانياته بشكل كبير. هو مناسب بشكل مثالي لنا بسبب أسلوبه الهجومي في اللعب وديناميكيته، كما أن عقليته وخبرته تتناسب بشكل جيد للغاية مع فريقنا."

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ومن جانبه، قال كانسيلو "بايرن ناد كبير، واحد من أفضل الأندية في العالم، ولدي حماس هائل الآن للعب في فريق يضم هذه المجموعة الاستثنائية من اللاعبين."

وأضاف اللاعب خلال مراسم تقديمه رسميا إنه مستعد للمشاركة في المباراة المقررة أمام ماينز غدا الأربعاء في كأس ألمانيا.

لكن جوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ قال خلال مؤتمر صحفي إنه لم يحسم قراره بعد بشأن مشاركة اللاعب.

وقال ناغلسمان:هو لائق، وقادر نظريا على اللعب. لكنني لست متأكدا بعد. فلدينا العديد من اللاعبين اللائقين. وعلينا أن نحقق التوازن بين الاستقرار وإثارة تجربة شيء جديد، يمكنه اللعب في عدد من المراكز، كما أنه مدافع بعقلية هجومية جيدة. لديه شخصية تختلف عن بعض اللاعبين الأخرين في مركزه. هو صفقة منطقية بالنسبة لنا."

وكان كانسيلو قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2019، وشارك مع الفريق في 154 مباراة رسمية سجل خلالها تسعة أهداف.

وأكد اللاعب أن علاقته بالمدرب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لن تتأثر بأي حال بانتقاله إلى بايرن ميونخ.

وأوضح كانسيلو :"هذا ما دفعني للانتقال، حيث أنني لم ألعب كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذا لن يؤثر على علاقتي بالمدرب بيب."

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتزم البقاء مع بايرن ميونخ حتى الصيف فقط، قال كانسيلو إنه يرغب في الحفاظ على صفاء الذهن الآن، وسيتحدث بهذا الشأن في نهاية الموسم.