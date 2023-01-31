بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.. فشل انتقال إيسكو إلى يونيون برلين

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أوقف نادي يونيون برلين الألماني مساعيه لضم لاعب الوسط الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد سابقا يوم الثلاثاء وآخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.
وقال أوليفر رونرت المدير الرياضي ليونيون برلين يوم الثلاثاء "كنا نحب أن يتواجد إيسكو معنا، لكن لدينا حدود، وهذه الحدود تم تجاوزها اليوم خلافا للاتفاق السابق، وبالتالي هذه الصفقة غير ممكنة".
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وتواجد إيسكو بالفعل في برلين وتردد أنه اجتاز الفحوصات الطبية، ولكن بحسب مجلة "كيكر شبورتس"، لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التفاصيل النهائية للعقد.
وذكر أعضاء بالفريق الإداري الخاص بإيسكو لصحيفة "بيلد" اليوم: "خلال المحادثات، أدركنا أن شريكنا في عملية التفاوض لم يعد مستعدًا للتحرك ضمن الإطار الذي تمت مناقشته في الأساس".
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