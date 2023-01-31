كانسيلو يوضح حقيقة انتقاله إلى بايرن: لا علاقة لغوارديولا

أوضح البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق المعار إلى بايرن ميونخ الألماني أن انتقاله إلى الأخير لم يكن بسبب مشاكل بينه وبين مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا.

وأعلن النادي الألماني يوم الثلاثاء تعاقده مع الظهير البرتغالي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي مع أفضلية الشراء في نهاية الموسم.

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وكشف كانسيلو لحظة توقيعه مع ناديه الجديد : أنا سعيد لوجودي هنا وأتطلع إلى بدء التدريب مع زملائي الجدد، إنه ناد أحببته دائمًا وعندما أظهروا اهتمامًا بي شعرت بالرغبة في المجيء إلى هنا وأنا أتطلع إلى بدء العمل..

وأوضح جواو أسباب انتقاله " قررت القيام بهذه الخطوة بعد أن بدأت دقائق لعب تقل في مانشستر سيتي التي مررت بها في الأسابيع الأخيرة. ولا علاقة لبيب، لكن لأنني قررت المغادرة لمغامرة جديدة. أنا سعيد هنا، إنه نادٍ كبير، له الكثير من التاريخ. "