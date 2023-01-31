اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اللاعب ومدربه السابق قبل الانتقال

كانسيلو يوضح حقيقة انتقاله إلى بايرن: لا علاقة لغوارديولا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوضح البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق المعار إلى بايرن ميونخ الألماني أن انتقاله إلى الأخير لم يكن بسبب مشاكل بينه وبين مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا.

وأعلن النادي الألماني يوم الثلاثاء تعاقده مع الظهير البرتغالي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي مع أفضلية الشراء في نهاية الموسم.

وكشف كانسيلو لحظة توقيعه مع ناديه الجديد : أنا سعيد لوجودي هنا وأتطلع إلى بدء التدريب مع زملائي الجدد، إنه ناد أحببته دائمًا وعندما أظهروا اهتمامًا بي شعرت بالرغبة في المجيء إلى هنا وأنا أتطلع إلى بدء العمل..

وأوضح جواو أسباب انتقاله " قررت القيام بهذه الخطوة بعد أن بدأت دقائق لعب تقل في مانشستر سيتي التي مررت بها في الأسابيع الأخيرة. ولا علاقة لبيب، لكن لأنني قررت المغادرة لمغامرة جديدة. أنا سعيد هنا، إنه نادٍ كبير، له الكثير من التاريخ. "

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النظام الإيراني يلجأ لاعتقال رجال الدين لوقف الاحتجاجات.. فهل يتسبب في إشعالها؟ النظام الإيراني يلجأ لاعتقال رجال الدين لوقف الاحتجاجات.. فهل يتسبب في إشعالها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط