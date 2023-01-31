أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أسفه للصدام الذي وقع بينه وبين لويس فان غال المدير الفني لمنتخب هولندا ولاعبي الطواحين خلال مواجهة البلدين في دور الثمانية لمونديال قطر 2022.

وتحدث ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مقابلة مع محطة "اوربانا بلاي" الإذاعية الأرجنتينية عن الاحداث الساخنة التي شهدتها مواجهة الأرجنتين وهولندا في المباراة التي حسمها التانغو بركلات الجزاء الترجيحية، في طريقه للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة.

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وقال ميسي: لم يعجبني ما فعلته، لم يعجبني ما حدث بعد ذلك، كانت لحظات متوترة للغاية، الكثير من التوتر، الأمور سارت بوتيرة متسارعة للغاية والناس تفاعلت بطريقتها، لم يكن أي شيء مخطط ، لقد حدث فقط.

وصرح فان غال قبل المباراة بأن لاعبيه على درجة أعلى من الاستعداد مقارنة بالأرجنتين، وأشار أيضا إلى أن ميسي لم يلمس الكرة خلال مواجهة الفريقين في المربع الذهبي لمونديال البرازيل 2014، حين فازت الأرجنتين أيضا بركلات الجزاء.

وأوضح ميسي بشأن صدامه مع فوت فيغهورست لاعب منتخب هولندا: لقد تفاعلت بهذه الطريقة، هناك الكثير من الأمور بشأن هذا اللاعب، لحظات التوتر مثل هذه. كنت في المنطقة المختلطة، لقد حدث الأمر فقط، لا أحب أن أترك هذه الصورة، لكن هذه الأمور تحدث.