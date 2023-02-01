الدولي الإيطالي جورجينيو لاعباً لأرسنال حتى 2024

انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو يوم الثلاثاء إلى صفوف أرسنال متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم قادما من جاره تشيلسي وفق ما أعلنه الناديان اللندنيان.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني مشيرة الى أن مدتها 18 شهرًا مع إمكانية التمديد لعام إضافي لبطل أوروبا وأفضل لاعب في القارة العجوز عام 2021 والذي سيتعين عليه مساعدة أرسنال في محاولته للفوز بأول لقب له في الدوري منذ 19 عامًا.

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وكتب "المدفعجية في بيان على حسابه الرسمي على تويتر "مرحبًا بك في أرسنال يا جورجينيو" وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إن اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 31 عامًا سيجلب "الذكاء ومهارات القيادة العميقة وقدرًا كبيرًا من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوليا".

من جهته، قال جورجينيو لموقع ناديه الجديد: "أنا متحمس جدًا لهذا التحدي الجديد ولا أطيق الانتظار حتى أكون في الملعب لأكون صادقًا" واضاف "كل شيء حدث بسرعة كبيرة. كان ذلك مفاجئا قليلاً، لكنني انتهزت فرصة هذا التحدي المذهل، إنه قميص مهم. إنه ناد رائع، كبير، وأنا متحمس حقًا ويسعدني أن أكون هنا".

وخاض لاعب نابولي السابق 143 مباراة في الدوري الممتاز مع تشيلسي وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2021 عندما توج أيضا بكأس أوروبا مع منتخب بلاده.

وجاء التعاقد مع جورجينيو بعدما فشل أرسنال في ضم لاعب وسط برايتون الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو على الرغم من عرض ما يقرب من 80 مليون يورو حسب وسائل الاعلام.

وسعى المدفعجية الى تعزيز خط الوسط عقب إصابة الدولي الغاني توماس بارتي في أضلعه خلال المباراة ضد مانشستر سيتي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، والإعلان عن غياب لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني لأشهر عدة بسبب إصابة خطيرة في الركبة أرغمته على الخضوع لعملية جراحية.