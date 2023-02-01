انتخاب سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي بالتزكية

أعيد انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يوم الأربعاء رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزكية لولاية ثالثة حتى عام 2027، خلال الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

قال بن ابراهيم (57 عامًا) "أود أن أشكركم جميعًا على وضع ثقتكم بي لولاية أخرى مدتها أربع سنوات. إنه لشرف عظيم أن أحظى بثقة الاتحاد الآسيوي وهذا يعطيني مسؤولية كبيرة، دخلَت كرة القدم الآسيوية حقبة جديدة" مُشيدًا باستضافة قطر مونديال 2022.

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وهنأ السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بن إبراهيم الذي أصبح تلقائيًا نائبًا له، وأشاد بتطور كرة القدم الآسيوية، وبمونديال قطر.

قال في هذا الصدد "مرة أخرى، تهانينا لقطر والشرق الأوسط والخليج وآسيا والعالم بأسره لأنهم جعلونا نشعر بهذه المشاعر الرائعة، كأس العالم للرجال في قطر كانت أفضل كأس عالم على الإطلاق. سيكون من الصعب الوصول إلى هذا المستوى".

وانتخب بن إبراهيم في 2013 رئيسًا لإكمال العامين المتبقين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام.

تغلب البحريني في 2013 بسهولة على الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وأعيد انتخابه بالتزكية عام 2015 لولاية من أربعة أعوام. وكان من المتوقع أن ينافس في 2019 الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي، قبل أن يعلنا انسحابهما.

يُذكر أن بن إبراهيم خسر السباق على رئاسة الاتحاد الدولي أمام إنفانتينو في 26 فبراير 2016 بنتيجة 115-88 صوتًا.