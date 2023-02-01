إنتر ميلان يهزم أتالانتا ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

تأهل إنتر ميلان للمربع الذهبي لكأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتالانتا 1 - صفر يوم الثلاثاء في دور الثمانية.

وانتظر إنتر ميلان حتى الدقيقة 57 لحسم الفوز بهدف مدافعه ماتيو دارميان مستغلا تمريرة لاوتارو مارتينيز.

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واستهل إنتر ميلان مشواره في البطولة بالفوز على بارما 1 - صفر في دور الستة عشر، وفي الدور ذاته اكتسح اتلانتا ضيفه سبيزيا 5 - 2.

وتوج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا ثماني مرات من قبل، أخرها في موسم 2021 - 2022 بينما حصد اتلانتا اللقب مرة واحدة من قبل في موسم 1962 - 1963.