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فرحة اللاعبين بالتأهل

إنتر ميلان يهزم أتالانتا ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

روما - د ب أ
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تأهل إنتر ميلان للمربع الذهبي لكأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتالانتا 1 - صفر يوم الثلاثاء في دور الثمانية.

وانتظر إنتر ميلان حتى الدقيقة 57 لحسم الفوز بهدف مدافعه ماتيو دارميان مستغلا تمريرة لاوتارو مارتينيز.

واستهل إنتر ميلان مشواره في البطولة بالفوز على بارما 1 - صفر في دور الستة عشر، وفي الدور ذاته اكتسح اتلانتا ضيفه سبيزيا 5 - 2.

وتوج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا ثماني مرات من قبل، أخرها في موسم 2021 - 2022 بينما حصد اتلانتا اللقب مرة واحدة من قبل في موسم 1962 - 1963.

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