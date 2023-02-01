رئيس بايرن السابق يدعو إلى "العدل" في التعامل مع نوير

دعا كارل-هاينز رومينيغه الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى إجراء مناقشات عادلة وجادة حول غياب حارس المرمى مانويل نوير عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وقال رومينيغه في مقابلة لبوابة "تي-أونلاين" الإخبارية نشرتها يوم الأربعاء :"على الجميع أن يضعوا في اعتبارهم ما قدمه لبايرن وللمنتخب الوطني."

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وخلال فترة الإجازة عقب كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، أصيب نوير بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج ليفتقد بايرن ميونخ واحدا من أبرز عناصره لفترة طويلة.

وذكر رومينيغه :"هو بنفسه يعرف أنها لم تكن أفضل فكرة أن يتواجد على هذا المنحدر ويصاب. ولكن يجب تذكر أيضا أنه كان عائدا للتو من قطر ويعاني من الإحباط (بعد الخروج المبكر من كأس العالم)، وأراد أن يجعل ذهنه صافيا ، ثم وقع ذلك الحادث."

ولتعويض غياب نوير، تعاقد بايرن ميونخ مع يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ وينتظر أن يتولى حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي حتى الصيف المقبل، ولم تتضح الصورة حول إمكانية جاهزية نوير لبداية الموسم المقبل.

وأوضح رومينيغه أنه لا يرى أن مسيرة نوير قد انتهت، وأضاف :"لقد أتقن دور حراسة المرمى، واختير كأفضل حارس في العالم خمس مرات. عندما يكون بصحة جيدة مجددا، سيعود بطموح هائل."

وتحدث رومينيغه عن مواجهة بايرن ميونخ أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه إنه يرى أن الفريق الألماني على نفس مستوى سان جيرمان رغم الفجوة بين الناديين من الناحية المالية مضيفا "لا يفترض أن يكون هذا هو الهدف" في بايرن.