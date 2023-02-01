كأغلى صفقات الدوري الإنجليزي تاريخياً.. تشيلسي يتعاقد مع إنزو فرنانديز

بات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز، المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما أنفق تشيلسي 121 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي وفق ما أعلن الناديان.

وكان بنفيكا أول من يعلن عن الصفقة في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بعد إقفال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يؤكدها تشلسي صباح يوم الأربعاء.

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ووقع ابن الـ22 عاماً الذي اختير أفضل لاعب شاب في مونديال قطر، عقداً طويل الأمد لثمانية وعام ونصف العام ينتهي في 2031.

وقال تشيلسي في موقعه الرسمي "إنزو فرنانديز أزرق! (في إشارة إلى لون النادي)"، مضيفاً "أكمل لاعب الوسط الأرجنتيني انتقاله من بنفيكا إلى تشيلسي".

وأصبح فرنانديز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، متجاوزاً المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش من أستون فيلا قبل عام ونصف وقدره 115 مليون يورو.

وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديز الذي يجيد القيام بعدة أدوار في خط الوسط، من ريفر بليت الأرجنتيني في يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو في صفقة تمتد حتى عام 2027.

وخطف لاعب الوسط الأنظار في مونديال قطر وساهم بشكل أساسي في قيادة بلاده إلى لقبها العالمي الأول منذ 1986 والثالث في تاريخها بفوزها في النهائي على فرنسا بطلة 2018 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبتعاقده مع فرنانديز، تجاوز حجم إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء، أكثر من 300 مليون يورو بعدما ضم لاعبين مثل الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك مقابل 100 مليون يورو (مع المكافآت)، وقلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى حصوله على خدمات البرتغالي جواو فيلكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسبق لتشيلسي أن أنفق أيضاً في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، الإسباني ماركو كوكوريا من برايتون أو رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

وعوّض النادي اللندني بعضاً من الأموال التي أنفقها في الصيف بتخليه عن الألماني تيمو فيرنر لصالح فريقه السابق لايبزيغ، الإيطالي إيمرسون لجاره وست هام، الإسكتلندي بيلي غيلمور لبرايتون، وصولاً إلى الإيطالي جورجينيو الذي انتقل في الساعات القليلة الماضية إلى الجار الآخر أرسنال متصدراً ترتيب الدوري الممتاز.