لاعب يوفنتوس السابق: أتمنى ألّا تسحب بطولات الدوري

أبدى الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي نجم نادي يوفنتوس السابق وتورونتو الكندي استيائه من عقوبة خصم الـ15 نقطة التي وقعت على النادي الإيطالي بسبب قضية مكاسب رأسب المال.

وعوقب يوفنتوس بخصم النقاط أواخر يناير الماضي بعدما طالب مدع في قضايا كرة القدم بخصم تسع نقاط خلال جلسة استماع للتحقيق في تعاملات يوفنتوس مع الانتقالات.

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ولعب بيرنارديسكي ليوفنتوس من 2017 حتى 2022 وحقق معه 3 بطولات دوري وبطولتي كأس وسوبر.

وكشف الإيطالي في لقاء مع "إل ماتينو" عن قصية مكاسب رأس المال التي عوقب بسببها يوفنتوس: بالنسبة للرواتب لا أعرف ماذا سيحدث لها ولكن آمل ألا تنتزع منا البطولات لأنه سيكون ظلمًا كبيرًا.

وأضاف: لا أفهم ما علاقة جانب كرة القدم والرياضة بها؟.

وأضاف بيرنارديسكي حول توهج نابولي قائلا: لا يأتي تألق نابولي من العدم فلديه برمجة واضحة وقام رئيسه دي لاورنتيس ببناء فريق لمدة خمس إلى ست سنوات.