نيوكاسل يعود إلى نهائيات "ويمبلي" بعد 24 عاماً

عاد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى الأدوار النهائية من بطولات الكؤوس بعدما تفوق على ساوثهامبتون في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان نيوكاسل فاز ذهابا على أرض ساوثهامبتون "سانت ماري" بهدف البرازيلي جولينتون قبل أن يؤكد تفوقه إيابا بالفوز على أرضه 2 - 1 ويصل إلى النهائي الأول له منذ مايو 1999.

مادة اعلانية

وكان آخر دور نهائي خاضه "الماغبايز" هو كأس الاتحاد الإنجليزي 1999 عندما خسر من توتنهام ذهابا بهدف دون رد قبل أن يهزمه إيابا 3 - 1 ويصطدم بمانشستر يونايتد الإنجليزي في النهائي ويخسر حينها بثنائية الإنجليزيين تيدي شيرينغهام وبول سكولز.

ويعد تأهل نيوكاسل إلى نهائي الرابطة هو الثاني في تاريخه بعد 47 عاما عندما خسر مباراته النهائية في فبراير 1976 أمام طرف مانشستر الآخر سيتي، بهدفين لهدف، لتكون آخر بطولة حققها نادي مدينة نيوكاسل هي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 1954-1955.

وسينتظر نيوكاسل المتأهل من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست والتي أنهى فيها الأول لقاء الذهاب خارج أرضه بثلاثية نظيفة على أن يكون النهائي في ملعب ويمبلي الشهير في 26 فبراير المقبل.

وشهد نادي نيوكاسل نقلة إدارية عندما امتلكت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي النادي في أكتوبر من عام 2021 خلفا للمالك السابق البريطاني مايك أشلي.