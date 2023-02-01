نيوكاسل يكرر تفوقه على ساوثهامبتون ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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تأهل فريق نيوكاسل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 2 - 1 يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.
وسجل هدفي نيوكاسل شون لونجستاف في الدقيقتين 5 و21، بينما سجل هدف ساوثهامبتون تشي أدامز في الدقيقة 29 وشهدت المباراة طرد برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 82.
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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ساوثهامبتون انتهت بفوز نيوكاسل بهدف نظيف ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 1.
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