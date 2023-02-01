اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة الهدف الثاني

نيوكاسل يكرر تفوقه على ساوثهامبتون ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تأهل فريق نيوكاسل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 2 - 1 يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل هدفي نيوكاسل شون لونجستاف في الدقيقتين 5 و21، بينما سجل هدف ساوثهامبتون تشي أدامز في الدقيقة 29 وشهدت المباراة طرد برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 82.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ساوثهامبتون انتهت بفوز نيوكاسل بهدف نظيف ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النظام الإيراني يلجأ لاعتقال رجال الدين لوقف الاحتجاجات.. فهل يتسبب في إشعالها؟ النظام الإيراني يلجأ لاعتقال رجال الدين لوقف الاحتجاجات.. فهل يتسبب في إشعالها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط