نيوكاسل يكرر تفوقه على ساوثهامبتون ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق نيوكاسل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 2 - 1 يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل هدفي نيوكاسل شون لونجستاف في الدقيقتين 5 و21، بينما سجل هدف ساوثهامبتون تشي أدامز في الدقيقة 29 وشهدت المباراة طرد برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 82.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ساوثهامبتون انتهت بفوز نيوكاسل بهدف نظيف ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 1.