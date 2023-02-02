برشلونة يعزز صدارته بنقاط ريال بيتيس

حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة ليعزز صدارته للمسابقة يوم الأربعاء.

وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف فالنسيا يوم الخميس في مباراة مؤجلة أيضا. وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.

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ووضع البرازيلي رافينيا برشلونة المقدمة في الدقيقة 65 عندما تابع تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل النهاية بعشر دقائق عندما تابع ضربة رأس من رونالد أراوخو ليطلق تسديدة في المرمى من مدى قريب.

لكن الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85 ليقلص الفارق لصالح أصحاب الأرض.